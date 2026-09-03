На Харківщині через ворожий удар постраждали 10 людей, серед них двоє дітей
Вранці 3 вересня російські військові завдали ракетного удару по селищу Печеніги Чугуївського району Харківської області. Внаслідок атаки зруйнований приватний будинок, виникла пожежа
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
За медичною допомогою звернулися 10 людей, серед них двоє дітей віком 9 та 13 років. Двоє чоловіків, 75 та 44 років, отримали тілесні ушкодження. В інших постраждалих медики діагностували гостру реакцію на стрес.
Поліцейські працюють на місці удару, документують наслідки атаки та збирають докази чергового воєнного злочину російських військових.
За фактом обстрілу слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.
Нагадаємо, що у четвер, 3 вересня, близько 11:00 російські війська завдали чергового удару по Дніпру.