У Дніпрі росіяни атакували склади Ласунки та Millennium: продукція знищена

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Внаслідок російського удару в Дніпрі повністю знищений складський комплекс компанії "Ласунка". У пожежі була втрачена продукція, яка найближчим часом повинна була постачатись по магазинах по всій країні

Про це повідомила компанія "Ласунка", передає RegioNews.

У компанії вибачились перед покупцями та партнерами. Зазначається, що після влучання сталась пожежа, яка охопила весь склад.

"Найближчим часом нашого морозива може не бути на полицях. Ворог може знищити майно чи стіни, проте йому ніколи не знищити нашу стійкість та Вашу довіру до нас", - кажуть у компанії.

Також зробили заяву в компанії Millennium. Зазначається, що внаслідок удару росіян пошкоджений складський комплекс з продукцією виробника. Частина продукції втрачена, тому можливі перебої з постачаннями.

"Через втрату частини готової продукції найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих позицій. Але для нас найголовніше, що люди в безпеці", - кажуть в компанії.

Нагадаємо, раніше у Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено склади видавництва "Ранок". На місці спалахнула пожежа, зокрема горять книжкові запаси та підручники.