У Луцьку через сильну зливу затопило вулиці та проспекти
У Луцьку через сильну зливу підтопило окремі ділянки міста. Зокрема, значна кількість опадів спричинила накопичення води на проспекті Відродження
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.
На дорозі утворилися великі калюжі, що ускладнює рух автомобілів та може створювати незручності для пішоходів.
Містян закликають бути обережними під час негоди, взяти із собою парасолі та за можливості оминати ділянки, де накопичилася вода.
Нагадаємо, що в Одесі через сильну зливу тимчасово призупинили рух транспорту на окремих ділянках доріг. Також через роботу спецтехніки можливі затримки руху за деякими адресами.
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