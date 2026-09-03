Організовувала псевдовибори в Енергодарі: судитимуть колаборантку, яка ходила з урнами по домівках

Фото: Офіс Генерального прокурора

В Енергодарі Запорізької області правоохоронці повідомили про підозру місцевій жительці, яка, за даними слідства, допомагала окупаційній владі організовувати незаконні вибори на тимчасово окупованій території

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Як встановили правоохоронці, восени 2023 року жінка за попередньою змовою зі спільниками стала "членом комиссии УИК № 550" та долучилася до проведення незаконних виборів депутатів законодавчих зборів Запорізької області першого скликання.

За даними слідства, разом із російськими військовими підозрювана обходила будинки місцевих жителів із виборчими бюлетенями та урнами. Таким чином вона організовувала голосування за місцем проживання.

Після завершення голосування жінка передавала використані бюлетені до незаконної "УИК № 550" для підрахунку. Надалі результати мали направити до незаконної "Избирательной комиссии Запорожской области".

Дії підозрюваної кваліфікували за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність, а саме організація та проведення незаконних виборів на тимчасово окупованій території, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, що на Херсонщині 54-річному чоловікові заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності.