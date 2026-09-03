На Рівненщині судитимуть двох чоловіків за побиття людей і викрадення авто

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині двоє чоловіків постануть перед судом за побиття двох людей та незаконне заволодіння автомобілем. За скоєне їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За даними слідства, 9 червня між двома жителями Рівненського району віком 38 та 35 років і 40-річним власником гаража виник раптовий конфлікт.

Під час сварки старший із нападників чотири рази вдарив господаря приміщення гумовою палицею по голові.

Потерпілому вдалося втекти та сховатися. Після цього нападники залишили гараж, однак через кілька годин повернулися.

У приміщенні вони застали 21-річного колегу власника гаража. Цього разу 35-річний чоловік шість разів ударив хлопця ланцюгом, після чого продовжив бити його кулаками по голові.

Після побиття нападники заволоділи ключами від автомобіля Nissan, який перебував у ремонті. Вони сіли за кермо та поїхали з місця події.

Унаслідок нападу 40-річний власник гаража отримав закриту черепно-мозкову травму та забої. У 21-річного потерпілого діагностували перелом пальця руки та забій.

Обох фігурантів слідчі затримали та повідомили їм про підозру. Наразі обвинувальний акт скерували до суду.

За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні на Київщині жінка побила 11-річного хлопчика через зірвану квітку. Поліцейські відкрили кримінальну справу.