Атака на Київ: у Голосіївському районі зафіксовано влучання у багатоповерхівку, є жертва
У Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Внаслідок удару загинула одна людина
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
Спочатку КМВА поінформувала, що в Голосіївському районі пошкоджено багатоповерхівку. Згодом стало відомо про загибель людини.
"На жаль, стало відомо, що одна людина загинула внаслідок ворожої атаки. Співчуття рідним та близьким", — повідомили у КМВА.
Наразі міські служби працюють на місці та ліквідовують наслідки російської атаки.
Нагадаємо, що у Києві 3 вересня внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них одна дитина.
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