Росіяни атакували дронами потяг Одеса-Дніпро

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Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський у Facebook, передає RegioNews.

Ворожий безпілотник поцілив біля потягу 53/54 Одеса - Дніпро на одній із станцій Придніпровської залізниці. Команда Укрзалізниці евакуювала пасажирів завчасно. тому в момент влучання удар на себе прийняли локоматив та вагон прикриття. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

"...ми боляче проживаємо кожен момент, коли врятувати від ворожих ударів, зокрема, надшвидкої балістики, не вдається. Моменти ж, коли чуєш у слухавці "всі цілі, завчасно евакуйовані" і видихаєш - певно, найщасливіші в житті зараз. ДЯКУЮ всім залученим колегам за чіткість", - каже Олександр Перцовський.

Нагадаємо, раніше на Одещині росіяни атакували локомотив пасажирського поїзда. Ворог спрямував на потяг реактивний шахєд.