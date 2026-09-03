15 років ув’язнення: киянка на замовлення РФ намагалася підпалити авто військового

Фото: Офіс Генерального прокурора

Жителька Києва отримала 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за спробу підпалу автомобіля українського військовослужбовця на завдання російських спецслужб

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Прокурори Офісу генерального прокурора довели, що у 2024 році жінка погодилася співпрацювати з представниками спецслужб РФ за грошову винагороду. Вона мала знаходити автомобілі українських військових, фотографувати їх, передавати російським кураторам інформацію про місцерозташування машин, а надалі організовувати їхній підпал.

Наприкінці червня засуджена сфотографувала автомобіль військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки та через Telegram передала фотографію представнику російської спецслужби.

Після цього жінка виготовила саморобний запальний пристрій. Того ж дня, виконуючи завдання російського куратора, вона спробувала закласти його біля заздалегідь визначеного автомобіля військовослужбовця ЗСУ. Після цього її затримали співробітники Служби безпеки України.

Жінку визнали винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Суд призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, майже 500 тисяч гривень, які належать засудженій, після проведення необхідних процесуальних дій планують стягнути в дохід держави.

У суді жінка своєї вини не визнала. До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою.

Також прокурори Офісу генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському спецслужбовцю, який завербував жінку та ставив їй завдання. Його підозрюють у підбурюванні до вчинення державної зради — за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в Одесі та на Вінниччині правоохоронці затримали двох 16-річних підлітків, які виконували завдання російських спецслужб. Серед основних "цілей" затриманих були військові автомобілі та спецтранспорт критичної інфраструктури.