На Київщині склад компанії Рошен знищено внаслідок обстрілів

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У компанії Рошен підтвердили знищення складу в Київській області. Це сталось внаслідок обстрілу 27 серпня

Про це повідомили в компанії "Рошен", передає RegioNews.

Йдеться про склад "Рошен" у Чубинському. На щастя, ніхто з працівників не постраждав: всіх своєчасно вивели в укриття після початку повітряної тривоги. Наразі ліквідують наслідки атаки та оцінюють збитки.

"Нинішня атака також призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів", - кажуть в компанії.

Нагадаємо, раніше у Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено склади видавництва "Ранок". На місці спалахнула пожежа, зокрема горять книжкові запаси та підручники. Також внаслідок російського удару в Дніпрі повністю знищений складський комплекс компанії "Ласунка". У пожежі була втрачена продукція, яка найближчим часом повинна була постачатись по магазинах по всій країні. Зокрема, у компанії METRO повідомляли про знищення частини запасів товарів.