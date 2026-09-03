У центрі Мукачева обвалився старий будинок, де планували реконструкцію: що відомо

Фото: Укрінформ

У Мукачеві Закарпатської області в четвер, 3 вересня, близько обіду обвалився старий будинок на вулиці Духновича в центрі міста. Постраждалих унаслідок інциденту немає

Про це повідомив Укрінформ, передає RegioNews .

На місці події працюють поліцейські та рятувальники. Правоохоронці встановлюють причини обвалу.

Як повідомили в Мукачівській міській раді, будинок перебував у приватній власності.

Водночас у понеділок, 31 серпня, власник звертався до міської ради та отримав дозвіл на перекриття тротуару для проведення реконструкції будівлі.

За даними поліції Закарпаття, внаслідок обвалу ніхто не постраждав. На місці події травмованих не виявили, звернень до медичних закладів також не зафіксовано.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини обвалу будинку.

Нагадаємо, у червні на Прикарпатті чоловіка засипало триметровим шаром землі під час копання криниці. Рятувальники вивільнили чоловіка.