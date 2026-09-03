У Києві через російську атаку постраждали шестеро людей, зокрема дитина
У Києві 3 вересня внаслідок російської атаки постраждали шестеро людей, серед них одна дитина
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Усіх травмованих госпіталізували.
Влучання зафіксували на двох локаціях у Дарницькому районі столиці.
На місцях російської атаки працювали рятувальники та ідентифікатори ДСНС.
Нагадаємо, що унаслідок російських обстрілів на Київщині виникли пожежі в Обухівському та Бориспільському районах.
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Українські прикордонники влучно знищили російський РЕБ
03 вересня 2026, 19:05Безкоштовна томографія для ветеранів: що треба знати військовим
03 вересня 2026, 18:50"Мертві душі" на мільйони: у Харкові викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів
03 вересня 2026, 18:47На Рівненщині судитимуть чоловіка за замах на вбивство сусіда
03 вересня 2026, 18:36У центрі Мукачева обвалився старий будинок, де планували реконструкцію: що відомо
03 вересня 2026, 17:56Закрив справу про п'яне водіння: на Кіровоградщині судитимуть суддю та чиновника за хабар
03 вересня 2026, 17:49На Херсонщині судитимуть депутата облради за колабораційний агробізнес із РФ
03 вересня 2026, 17:33На Прикарпатті п'яний неповнолітній на мотоциклі влаштував смертельну ДТП
03 вересня 2026, 16:59Організовувала псевдовибори в Енергодарі: судитимуть колаборантку, яка ходила з урнами по домівках
03 вересня 2026, 16:48
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше