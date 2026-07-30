На Рівненщині хакер у соцмережах крав гроші пенсіонерів

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У Рівненській області викрили 25-річного чоловіка. Він створив шахрайську схему у соцмережах

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, аферист у змові з іншими спільниками створив у соціальній мережі Facebook фішинговий ресурс, який імітував сайт для оформлення грошової допомоги пенсіонерам. Проте коли люди переходили за посиланням та вводили банківські дані, шахраї отримували доступ до їхніх рахунків.

Інших учасників афери організатор залучав через соцмережі. Зокрема, однією з жертв шахрая стала жителька Дубна. Після телефонного дзвінка під приводом оформлення грошової допомоги та подальшого спілкування в Telegram, шахраї отримали доступ до її банківських рахунків і здійснили низку несанкціонованих переказів. Загалом вона втратила понад 103 тисячі гривень.

Тепер організатору схеми загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей. Серед потерпілих були військові.