У Чернігові шахрай обіцяв родичам полоненого прискорити його повернення: виманив у родини 5 тисяч доларів

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У Чернігові судили чоловіка за шахрайства. Він вирішив обманути родичів військовополоненого

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні 2023 року шахрай нібито отримав 5 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв "клієнту" прискорення повернення військовополоненого додому. Аферист переконував, що обмін відбудеться протягом кількох місяців.

Проте коли час минув, не сталось ані обміну, ані повернення грошей. З полону військовий вийшов лише в червні 2024-го року в результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

На суді чоловік не визнав провини. Він заявив, що є волонтером та має подяки від командирів військових частин.

Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Розслідування триває

Нагадаємо, раніше на Волині військового обманули аферисти. Жінка, яка з її чоловіком знаходилась у СІЗО, познайомилась з військовим через інтернет та стала зловживати його довірою та просити кошти нібито на вирішення різних проблем.