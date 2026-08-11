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11 серпня 2026, 07:57

Ворожі удари по Сумській області: 25 людей отримали поранення

11 серпня 2026, 07:57
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Фото: поліція
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Внаслідок ворожих атак на території області поранень та травм зазнали жителі кількох громад області. Серед постраждалих – двоє дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді через удари керованих авіабомб поранення та травми дістали четверо чоловіків 68, 86, 72 та 46 років і четверо жінок 71, 46, 74 та 35 років.

У Шосткинській громаді внаслідок атак ворожих БпЛА постраждали 17-річний юнак, чоловіки 44 та 74 років, а також 62-річна жінка.

У Середино-Будській громаді через мінометний обстріл травмована 75-річна жінка.

У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона поранень зазнала 69-річна жінка.

У Березівській громаді через удар безпілотника травмовано двох 60-річних чоловіків.

У Миколаївській сільській громаді внаслідок атаки дрона поранення отримали чоловіки 50 та 19 років.

Крім того, по медичну допомогу звернулися жінки віком 23, 42 та 48 років і 5-річна дівчинка, які постраждали в Сумській громаді під час нічного удару КАБами 10 серпня.

Також до лікарів звернулися дві жінки 69 та 73 років, травмовані 9 серпня через влучання ворожого дрона в Середино-Будській громаді.

До медзакладу звернувся й 50-річний чоловік, який дістав поранення 10 серпня внаслідок удару дрона в Білопільській громаді.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю. Шість людей загинули, 19 – дістали поранення.

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