Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Інцидент стався 24 травня близько 17:40 в селі Малі Сорочинці Миргородського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що бригада медиків прибула в село для надання допомоги жінці. На місці виклику між 67-річним лікарем та 54-річним чоловіком пацієнтки виник конфлікт, під час якого місцевий житель побив медика. Потерпілому надали необхідну меддопомогу.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

Поліція встановлює всі причини та обставини події.

