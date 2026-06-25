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25 червня 2026, 17:58

На Харківщині поліція викрила серійного крадія

25 червня 2026, 17:58
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Фото: поліція Харківської області
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До поліції звернувся 58-річний житель Новопокровської громади. Чоловік повідомив, що з його автомобіля зникли речі – мобільний телефон та 12 тисяч гривень

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Поліцейські встановили, що вночі невідомий розбив скло автомобіля Renault Master, проник до салону транспортного засобу та викрав майно власника.

У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих заходів оперативники Чугуївського РУП поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець.

Викрадений мобільний телефон поліцейські вилучили та повернули заявникові. Гроші зловмисник встиг витратити.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч.4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, що у Чернівцях через самовільне підключення до газорозподільної системи багатоповерхового будинку завдано збитків щонайменше на 87,5 млн грн.

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