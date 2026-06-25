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Правоохоронці виявили факт жорстокого поводження з 7-річною дитиною у Кам’янському на Дніпропетровщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Це виявили 24 червня під час перевірки умов проживання родини, яку проводили ювенальні поліцейські разом зі службою у справах дітей.

Жінка привʼязувала сина металевим ланцюгом до батареї з метою "виховання". На місце викликали слідчо-оперативну групу для документування протиправних дій щодо дитини.

Хлопчика вилучили з родини та помістили до спеціалізованого закладу, де він отримує необхідну допомогу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 127 (катування) КК України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Черкащині підлітки заманили 17-річного знайомого до гаража і катували його. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та мотиви жорстокого поводження з хлопцем.