На Дніпропетровщині FPV-дрони РФ знищили два авто Укрпошти

Фото: Укрпошта

АТ "Укрпошта" тимчасово зупинила роботу пересувних відділень у Нікопольському районі Дніпропетровської області через загострення безпекової ситуації

Про це компанія повідомила у Facebook, передає RegioNews.

У суботу, 20 червня, під час чергової атаки російських FPV-дронів по Нікополю під удар потрапили два автомобілі Укрпошти. Обидва транспортні засоби були знищені.

На момент атаки працівники перебували в укритті, тому обійшлося без постраждалих.

В Укрпошті зазначили, що це вже четвертий автомобіль компанії, втрачений у Нікопольському районі за останній тиждень через російські обстріли.

З міркувань безпеки компанія ухвалила рішення призупинити роботу пересувних відділень на одну добу. Наразі опрацьовуються альтернативні варіанти доставки та додаткові заходи захисту працівників.

Очікується, що пересувні відділення відновлять роботу вже наступної доби.

Нагадаємо, 17 червня росіяни знову вдарили по Нікополю. Зокрема, ворог поцілив у пересувне відділення Укрпошти. На жаль, внаслідок обстрілу постраждав водій. Він перебуває під наглядом медиків.