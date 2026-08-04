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04 серпня 2026, 21:34

Понад 40 атак за добу: на Дніпропетровщині ворог обстріляв чотири райони, є четверо поранених

04 серпня 2026, 21:34
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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Російські військові понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, четверо людей дістали поранення

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Для атак загарбники застосували безпілотники, авіабомби та артилерію.

У Нікополі, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах Нікопольського району пошкоджені амбулаторія, багатоквартирні будинки. Постраждали четверо людей – жінки 63, 68 та 72 років і 77-річний чоловік. Усі лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі ворог завдав ударів по райцентру та Васильківській громаді. Пошкоджені приватні будинки і автівка.

У Грушівській громаді Криворізького району виникла пожежа.

У Верхівцевській громаді Кам'янського району пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, що Криворізькі поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, яка могла призвести до загибелі людей під час російського удару по автозаправній станції.

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