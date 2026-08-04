Понад 40 атак за добу: на Дніпропетровщині ворог обстріляв чотири райони, є четверо поранених

Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Для атак загарбники застосували безпілотники, авіабомби та артилерію.

У Нікополі, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах Нікопольського району пошкоджені амбулаторія, багатоквартирні будинки. Постраждали четверо людей – жінки 63, 68 та 72 років і 77-річний чоловік. Усі лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі ворог завдав ударів по райцентру та Васильківській громаді. Пошкоджені приватні будинки і автівка.

У Грушівській громаді Криворізького району виникла пожежа.

У Верхівцевській громаді Кам'янського району пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, що Криворізькі поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, яка могла призвести до загибелі людей під час російського удару по автозаправній станції.