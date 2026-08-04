На Херсонщині викрили жінку, яка допомагала росіянам із псевдо-референдумом

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У Херсонській області судили жінку, яка співпрацювала з окупантами. Зокрема, вона активно пропонувала жителям брати участь в псевдо-референдумах

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У вересні 2022 року жінка добровільно ввійшла до складу незаконно створеної Дільничної виборчої комісії №806 в селі Тягинка Бериславського району Херсонської області. Згодом вона пропонувала жителям брати участь у псевдо-референдумі про нібито вихід області зі складу України та приєднання до країни-агресора.

На суді жінка визнала провину частково. За її словами, вона працювала в сільській раді прибиральницею, а потім їй сказали взяти участь у "виборах". За її словами, вона нібито не змогла відмовитись, бо їй погрожували.

Проте свідки казали, що жінка говорила, що "наші" прийшли і "голосуйте, все буде добре". Деякі люди відмовлялись голосувати та просто йшли. Чоловік обвинуваченої заявив, що нібито брати участь у цьому його дружину змусив голова сільської ради.

Версія про примус і погрози обвинуваченій з боку військових РФ, як вважає суд, спростовується показаннями інших свідків. В результаті жінку засудили до 7 років увʼязнення із конфіскацією майна. Додатково їй забороняється на 15 років займатися діяльністю, яка повʼязана з виборчим процесом і референдумом.

Нагадаємо, що суд призначив по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна подружжю російських агентів, які коригували ракетні удари по Одесі та передавали російській воєнній розвідці координати українських військових об'єктів.