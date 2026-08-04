Ворожі БпЛА атакували Броварський район: є постраждала та руйнування інфраструктури
У Броварах на Київщині внаслідок атаки російських дронів травмована жінка, пошкоджені приватний будинок і склад
Про це повідомила Київська ОВА, передає RegioNews.
"На жаль, унаслідок чергової атаки ворожих ударних дронів у Броварському районі травмовано жінку. Їй надається вся необхідна медична допомога. Також пошкоджено приватний будинок і складське приміщення”, - йдеться у повідомленні.
В ОВА закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.
Нагадаємо, що російські військові понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, четверо людей дістали поранення.
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