Ворожі БпЛА атакували Броварський район: є постраждала та руйнування інфраструктури

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У Броварах на Київщині внаслідок атаки російських дронів травмована жінка, пошкоджені приватний будинок і склад

Про це повідомила Київська ОВА, передає RegioNews .

"На жаль, унаслідок чергової атаки ворожих ударних дронів у Броварському районі травмовано жінку. Їй надається вся необхідна медична допомога. Також пошкоджено приватний будинок і складське приміщення”, - йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

Нагадаємо, що російські військові понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, четверо людей дістали поранення.