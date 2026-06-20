Авіаудар РФ по Харкову: загинула людина, серед поранених – двоє дітей
У Холодногірському районі Харкова внаслідок російського авіаудару загинула одна людина, ще дев'ятеро отримали поранення. Серед постраждалих – двоє дітей
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Через влучання авіабомби пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Усіх постраждалих госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.
Наразі на місці тривають роботи з розбору завалів.
До ліквідації наслідків удару залучені підрозділи ДСНС, кінологи, працівники Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби.
Місцевим жителям, які пережили обстріл, психологи надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, напередодні в Київському районі Харкова російські військові атакували цивільний автомобіль ударним дроном. Внаслідок обстрілу загинув 48-річний пасажир. Також поранення отримала 38-річна водійка.