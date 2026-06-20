09:30  20 червня
На Київщині ВАЗ влетів у автобус: загинула 2-річна дитина
01:35  20 червня
Український актор шокував сумою, яку заробляють артисти театрів
00:55  20 червня
Ведучий Олександр Педан закінчив університет в один день із донькою
UA | RU
UA | RU
20 червня 2026, 09:04

Авіаудар РФ по Харкову: загинула людина, серед поранених – двоє дітей

20 червня 2026, 09:04
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Харківщини
Читайте также
на русском языке

У Холодногірському районі Харкова внаслідок російського авіаудару загинула одна людина, ще дев'ятеро отримали поранення. Серед постраждалих – двоє дітей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Через влучання авіабомби пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Усіх постраждалих госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

Наразі на місці тривають роботи з розбору завалів.

До ліквідації наслідків удару залучені підрозділи ДСНС, кінологи, працівники Національної поліції, медики, волонтери та комунальні служби.

Місцевим жителям, які пережили обстріл, психологи надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, напередодні в Київському районі Харкова російські військові атакували цивільний автомобіль ударним дроном. Внаслідок обстрілу загинув 48-річний пасажир. Також поранення отримала 38-річна водійка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків атака війна російська армія ДСНС цивільні розбір завалів
Ворожий удар по Запоріжжю: вже 10 поранених, серед них — поліцейський
19 червня 2026, 21:33
Після удару РФ по Харкову під завалами виявили фрагменти тіла
19 червня 2026, 13:16
У Харкові помер ще один рятувальник, поранений під час повторного російського удару
19 червня 2026, 12:14
Всі новини »
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
РФ атакувала Україну майже сотнею безпілотників: ППО збила 92 цілі
20 червня 2026, 09:55
На Київщині ВАЗ влетів у автобус: загинула 2-річна дитина
20 червня 2026, 09:30
На Кіровоградщині ТЦК відмовив у відстрочці чоловіку, який доглядав брата з інвалідністю
20 червня 2026, 09:24
Український актор шокував сумою, яку заробляють артисти театрів
20 червня 2026, 01:35
Ведучий Олександр Педан закінчив університет в один день із донькою
20 червня 2026, 00:55
Ведуча Леся Нікітюк показала першу фотосесію її маленького сина
20 червня 2026, 00:35
Ціни на пальне знову рухнули: які цінники на українських АЗС
19 червня 2026, 23:55
Незнайомець чіпав за груди в потязі: в Києві шукають чоловіка, який домагався до пасажирки
19 червня 2026, 23:40
У Києві поліцейський вимагав 2 тисячі доларів за те, щоб відмовитись від електронного браслета
19 червня 2026, 23:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »