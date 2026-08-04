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04 серпня 2026, 22:55

На Волині чоловік опинився військовозобов'язаним через 25 років після виключення з обліку - як це сталось

04 серпня 2026, 22:55
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Фото з відкритих джерел
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На Волині суд розглянув справу чоловіка, якого повернули на військовий облік після 25 років "непридатності". Це сталось у 2026 році, коли він став військовозобов'язаним у реєстрі "Оберіг"

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік звернувся до суду з інформацією про те, що він чомусь знову отримав статус військовозобов'язаного. При цьоум ще в 2021 році військово-лікарська комісія визнала його непридатним до військової служби.

Тому у 2026 році, коли він побачив у реєстрі свій "новий статус" - він звернувся до ТЦК, але йому повідомили, що нібито дані про непридатність були внесені до Реєстру без достатніх підстав через відсутність інформації про встановлення групи інвалідності.

Суд підтвердив, що чоловік був офіційно визнаний непридатним до військової служби. При цьому у травні 2026 року його статус змінили на "військовозобов'язаний". Суд вважає, що відсутність у Реєстрі запису про виключення позивача з військового обліку не змінює його правового статусу, визначеного рішенням компетентного органу ще у 2001 році.

Суд дійшов до висновку, що не було підстав для поновлення позивача на військовому обліку. Таким чином, визнали протиправною бездіяльність ТЦК щодо невнесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про виключення позивача з військового обліку та зобов’язав внести відповідні зміни до Реєстру згідно з його військово-обліковим документом.

Нагадаємо, раніше опікун недієздатного громадянина звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до ТЦК. Виявилось, що чоловіка з інвалідністю мобілізували.

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