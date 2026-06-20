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20 червня 2026, 10:09

На Сумщині через російські обстріли постраждали 13 людей

20 червня 2026, 10:09
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Фото: Національна поліція
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Упродовж минулої доби під ворожими обстрілами перебував 31 населений пункт Сумської області. Внаслідок атак російських військ постраждали 13 людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У Білопільській громаді через влучання керованої авіабомби поранення дістав 77-річний чоловік.

У Глухівській громаді внаслідок ударів безпілотників постраждали чотири людини: 35-річна жінка, 20-річний чоловік та жінки віком 42 і 44 роки.

У Тростянецькій громаді через атаку дрона травмовано 40-річного чоловіка. Ще одна 42-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

У Путивльській громаді ворожий безпілотник поранив чотирьох чоловіків віком 21, 31, 34 та 35 років.

У Березівській громаді внаслідок удару БпЛА по автомобілю постраждали дві жінки віком 26 та 44 роки.

Також у Сумській, Глухівській, Путивльській, Березівській, Білопільській, Тростянецькій, Ворожбянській, Новослобідській та інших громадах зафіксовано пошкодження житлових будинків, транспортних засобів та об’єктів цивільної інфраструктури.

На місцях атак працювали слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілів, фіксують руйнування та збирають докази воєнних злочинів РФ.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, 20 червня російські війська вдарили КАБами по Холодногірському району Харкова, пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Загинула одна людина, ще дев'ятеро отримали поранення. Серед постраждалих – двоє дітей.

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