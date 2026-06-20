Ворожий "Шахед" влучив в АЗС на Одещині: загорівся газовоз
Зранку 20 червня ворожий ударний безпілотник типу "Шахед" атакував автозаправну станцію на півдні Одеської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Унаслідок влучання виникло загоряння газовозу та обшивки будівлі операторської.
На місці працювали рятувальники, яким вдалося ліквідувати пожежу.
Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, 20 червня російські війська вдарили КАБами по Холодногірському району Харкова, пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Загинула одна людина, ще дев'ятеро отримали поранення. Серед постраждалих – двоє дітей.
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