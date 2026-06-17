На Дніпропетровщині росіяни атакували пересувне відділення Укрпошти: є поранені

Фото з відкритих джерел

17 червня росіяни вкотре вдарили по Нікополю. Зокрема, ворог поцілив у пересувне відділення Укрпошти

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, у Нікополі росіяни вдарили по пересувному віддіоленню пошти. На жаль, внаслідок обстрілу постраждав водій. Це сталось прямо на виїзді з точки базування.

На щастя, загрози для життя водія наразі немає. Він перебуває під наглядом медиків.

"Це чергове підтвердження того, в яких надскладних умовах доводиться працювати нашим командам на прикордонних і прифронтових територіях", - каже Ігор Смілянський.

Нагадаємо, також внаслідок ракетної атаки вночі 15 червня у Києві був знищений найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти".