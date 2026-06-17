На Дніпропетровщині росіяни атакували пересувне відділення Укрпошти: є поранені
17 червня росіяни вкотре вдарили по Нікополю. Зокрема, ворог поцілив у пересувне відділення Укрпошти
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
За словами генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського, у Нікополі росіяни вдарили по пересувному віддіоленню пошти. На жаль, внаслідок обстрілу постраждав водій. Це сталось прямо на виїзді з точки базування.
На щастя, загрози для життя водія наразі немає. Він перебуває під наглядом медиків.
"Це чергове підтвердження того, в яких надскладних умовах доводиться працювати нашим командам на прикордонних і прифронтових територіях", - каже Ігор Смілянський.
Нагадаємо, також внаслідок ракетної атаки вночі 15 червня у Києві був знищений найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти".
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
Коригував удари по Черкасах: агент ФСБ отримав 15 років тюрми за державну зраду
17 червня 2026, 19:59На Кіровоградщині викрили банду, яка ошукувала родини зниклих безвісти захисників
17 червня 2026, 19:48Окупанти поранили трьох людей на Херсонщині та пошкодили цивільну інфраструктуру
17 червня 2026, 19:17Українсьі військові рознесли гармати та "ждуни" окупантів на Курщині
17 червня 2026, 19:15У Харкові "швидка" зіткнулася з легковиком на перехресті: є постраждалі
17 червня 2026, 18:59Чиновника КМДА судитимуть за "загублені" 22 мільйони
17 червня 2026, 18:55На Київщині військовий у СЗЧ вбив дівчинку, поки мати пиячила з компанією
17 червня 2026, 18:50У Запоріжжі судитимуть батька за багаторічне насильство над донькою
17 червня 2026, 18:20Наркотики у посилках: на Київщині викрили банду, яка постачала метадон до СІЗО
17 червня 2026, 17:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку