У Харкові отримав термін YouTube-блогер, який "любив русскій мір"

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У Харкові судили чоловіка за поширення російської пропаганди. Відомо, що він був YouTube-блогером

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Ще в листопаді 2023-го року місцеві жителі звертались до поліції зі скаргою на чоловіка, який прямо біля супермаркету пропагандував "русскій мір": він говорив, що "Зеленський не президент", і те, що він "чекає приходу РФ".

Правоохоронці знайшли його та розпочали кримінальне провадження. Проте і протягом 2024 року чоловік, якого ще не затримали, робив проросійську публікації. Зокрема, в Instagram у розділі сторіз виказував ненависть до української мови і несприйняття мобілізації, викладав мапи України із позначками, які території Росія "подарувала" Україні. У тому числі висловлював погрози: "Пусть горит Украина в аду… Я сделаю теракт в сбу штабе…".

Відомо, що він також мав канал на YouTube із майже 24 тисяч підписників. Там він публікував у відео, де розповідав, що нібито гарно жили люди в СРСР. Також він активно використовував заборонені комуністичні символи. На одному з відео він розповів, що народився у Тулі, РФ і хоче поїхати до Москви, але його не пускають, каже, що Харків "рускій город".

Він не визнав провини на суді. За його словами, він нібито не має відношення до тих публікацій. Проте суд не забракував докази.

Чоловіку призначили 7 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили 61-річного фаната РФ. У соцмережах він негативно висловлювався проти українських військових. Зокрема, він хвалив російського диктатора Путіна та мріяв про окупацію Києва.