Росіяни вдарили по дитячій лікарні у Запоріжжі
Ввечері 4 серпня росіяни завдали удару по території Запорізької обласної дитячої лікарні
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Ворог атакував територію дитячої обласної клінічної лікарні. На щастя, у момент повітряної тривоги, всі діти разом із медиками перебували в укритті. Постраждалих немає”, - написав Федоров.
У медзакладі понівечило фасад та вікна.
Вибух було чути у деяких районах міста.
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