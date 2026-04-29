На Дніпропетровщині дрони РФ атакували рятувальників: пошкоджено техніку

Війська РФ у вівторок, 28 квітня, цілеспрямовано атакували ударними безпілотниками рятувальників у місті Марганець Дніпропетровської області

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено пожежно-рятувальне депо та спеціальну техніку.

Особовий склад встиг перейти в укриття, тому тому обійшлося без жертв і постраждалих серед рятувальників.

"Цинічна атака на рятувальників у Марганці. Російські війська цілеспрямовано атакували надзвичайників у Марганці за допомогою безпілотників", – наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, російські військові протягом 28 квітня майже 50 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії три райони Дніпропетровщини, загинули двоє людей, ще 11 – дістали поранень.