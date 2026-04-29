На Дніпропетровщині дрони РФ атакували рятувальників: пошкоджено техніку
Війська РФ у вівторок, 28 квітня, цілеспрямовано атакували ударними безпілотниками рятувальників у місті Марганець Дніпропетровської області
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено пожежно-рятувальне депо та спеціальну техніку.
Особовий склад встиг перейти в укриття, тому тому обійшлося без жертв і постраждалих серед рятувальників.
"Цинічна атака на рятувальників у Марганці. Російські війська цілеспрямовано атакували надзвичайників у Марганці за допомогою безпілотників", – наголосили в ДСНС.
Нагадаємо, російські військові протягом 28 квітня майже 50 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії три райони Дніпропетровщини, загинули двоє людей, ще 11 – дістали поранень.
Атаки росіян на два райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки та адмінбудівляВсі новини »
29 квітня 2026, 07:37Ворожі дрони атакували Харків: пошкоджено будинки та транспорт
29 квітня 2026, 07:23Сумщина під ударом: ракета і дрони вдарили по житлових будинках, є загибла
29 квітня 2026, 07:06
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
У Сумах сварка через ремонт закінчилася смертю чоловіка
29 квітня 2026, 08:57На Одещині на трасі Lexus вилетів у кювет: травмований пасажир
29 квітня 2026, 08:44Україна без війни: нервова демократія проти російського "мавзолею"
29 квітня 2026, 08:36Сумщина під масованим вогнем: ворог поцілив у школу, суд та завод, є жертви
29 квітня 2026, 08:26Схема за $8 тисяч: на Миколаївщині викрили посадовців ТЦК
29 квітня 2026, 08:21Сили ППО знешкодили 154 російські безпілотники: є влучання на 12 локаціях
29 квітня 2026, 08:14Фейкові "побачення" і шантаж: у Сумах викрили кол-центр, що обманював підлітків і військових
29 квітня 2026, 08:03Ворожа атака на Ізмаїл: пошкоджена районна лікарня, є постраждалі
29 квітня 2026, 07:58На Херсонщині через російські удари отримали поранення 7 людей
29 квітня 2026, 07:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі блоги »