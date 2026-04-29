В ніч на 29 квітня російські війська здійснили майже 20 атак на два райони Дніпропетровської області. Для ударів окупанти використовували безпілотники, артилерію та авіабомби

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під обстріл потрапили Нікополь, а також Марганецька та Червоногригорівська громади. Внаслідок атак пошкоджено адміністративну будівлю, приватні будинки та два автомобілі рятувальників.

У Синельниківському районі ворог атакував Покровську громаду. Через влучання спалахнула пожежа.

На щастя, в обох районах обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, протягом доби російські війська завдали 833 удари по 43 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району отримали поранення троє людей.