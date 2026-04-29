На Днепропетровщине дроны РФ атаковали спасателей: повреждена техника
Войска РФ во вторник, 28 апреля, целенаправленно атаковали ударными беспилотниками спасателей в городе Марганец Днепропетровской области
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате удара повреждены пожарно-спасательное депо и специальная техника.
Личный состав успел перейти в укрытие, потому обошлось без жертв и пострадавших среди спасателей.
"Циническая атака на спасателей в Марганце. Российские войска целенаправленно атаковали чрезвычайников в Марганце с помощью беспилотников", – подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, российские военные в течение 28 апреля почти 50 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии три района Днепропетровщины, погибли два человека, еще 11 – получили ранения.
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
