На Днепропетровщине дроны РФ атаковали спасателей: повреждена техника

Войска РФ во вторник, 28 апреля, целенаправленно атаковали ударными беспилотниками спасателей в городе Марганец Днепропетровской области

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара повреждены пожарно-спасательное депо и специальная техника.

Личный состав успел перейти в укрытие, потому обошлось без жертв и пострадавших среди спасателей.

"Циническая атака на спасателей в Марганце. Российские войска целенаправленно атаковали чрезвычайников в Марганце с помощью беспилотников", – подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, российские военные в течение 28 апреля почти 50 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии три района Днепропетровщины, погибли два человека, еще 11 – получили ранения.