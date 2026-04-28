Російські військові протягом 28 квітня майже 50 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії три райони Дніпропетровщини, загинули двоє людей, ще 11 - дістали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, у Нікопольському районі ворог бив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій і Мозолевській громадах.

Пошкоджені інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки.

П’ятеро людей дістали поранень. У лікарні у важкому стані перебуває 82-річна жінка. Також госпіталізовані у стані середньої тяжкості 20-річний і 44-річний чоловіки та 78-річна жінка, а 66-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура.

Одна людина загинула, ще шестеро – поранені. Зокрема, чотирьох чоловіків госпіталузували в стані середньої тяжкості, ще двоє лікуватимуться вдома.

У Синельниківському районі росіяни влучили по Раївській громаді. Загинула людина.

Нагадаємо, що у вівторок, 28 квітня, вранці російські військові атакували безпілотником Чугуїв на Харківщині.