РФ ударила по району железнодорожного вокзала Кривого Рога
В четверг, 23 апреля, российские войска нанесли удар по Кривому Рогу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные паблики.
Отмечается, что попадание зафиксировано в районе главного железнодорожного вокзала города.
Местные жители публикуют в сети фото и видео с места происшествия, где видны дым и последствия разрушений.
Информация о масштабах повреждений, а также о возможных пострадавших в уточняется.
Напомним, в ночь на 23 апреля российские войска нанесли удар по Днепру . Враг попал в многоэтажку. Известно, что количество погибших увеличилось до трех.
