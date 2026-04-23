РФ ударила по району железнодорожного вокзала Кривого Рога

В четверг, 23 апреля, российские войска нанесли удар по Кривому Рогу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что попадание зафиксировано в районе главного железнодорожного вокзала города.

Местные жители публикуют в сети фото и видео с места происшествия, где видны дым и последствия разрушений.

Информация о масштабах повреждений, а также о возможных пострадавших в уточняется.

Напомним, в ночь на 23 апреля российские войска нанесли удар по Днепру . Враг попал в многоэтажку. Известно, что количество погибших увеличилось до трех.