У ніч на 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог поцілив в житлову забудову та цивільні об’єкти в різних районах міста

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Одне з влучань прийшлося на багатоповерхівку – вогонь охопив кілька квартир. Окрім будинку, у місті зайнялися автомобілі та магазин.

Наразі відомо про двох загиблих. Кількість поранених зросла до восьми осіб. Одна людина досі не виходить на звʼязок.

Серед постраждалих дві дитини – дівчата 9 та 14 років, їх доправили до лікарні. Жінки 62 і 68 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 35-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, російські окупанти 22 квітня майже 40 разів атакували Нікопольський, Криворізький та Синельниківський район Дніпропетровської області із застосуванням артилерії, авіабомб та безпілотників.