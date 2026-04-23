Нічна атака на Дніпро: ворог влучив у багатоповерхівку, є загиблі та поранені
У ніч на 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог поцілив в житлову забудову та цивільні об’єкти в різних районах міста
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Одне з влучань прийшлося на багатоповерхівку – вогонь охопив кілька квартир. Окрім будинку, у місті зайнялися автомобілі та магазин.
Наразі відомо про двох загиблих. Кількість поранених зросла до восьми осіб. Одна людина досі не виходить на звʼязок.
Серед постраждалих дві дитини – дівчата 9 та 14 років, їх доправили до лікарні. Жінки 62 і 68 років госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 35-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
Нагадаємо, російські окупанти 22 квітня майже 40 разів атакували Нікопольський, Криворізький та Синельниківський район Дніпропетровської області із застосуванням артилерії, авіабомб та безпілотників.