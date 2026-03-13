Фото: ОВА

Около 20 раз враг атаковал пять районов области артиллерией, беспилотниками, авиабомбами и ракетой. Ранений получили два человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Россияне попали по Днепровскому району. Также под ударом был Синельниковский – враг ударил по Покровской громаде. Там возникли несколько пожаров. Уничтожены два частных дома, гараж и хозяйственная постройка, еще четыре дома повреждены.

В Каменском повреждены предприятие, частные дома и автомобили. Пострадала 59-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

На Никопольщине от атак страдали райцентр, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены дом культуры, пятиэтажки и автомобиль. Раненый 51-летний мужчина.

На Криворожье враг атаковал Грушевскую громаду.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 899 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак три человека получили ранения.