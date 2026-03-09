Фото: СБУ

Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ нейтралізували схему масового виготовлення та продажу "документів", які імітували посвідчення силових структур України, в тому числі "посвідчення Служби безпеки України", та призначалися для використання з метою ухилення від мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

У Києві затримали організатора оборудки. Ним виявився колишній військовослужбовець одного з відомств Сил безпеки та оборони країни.

До нелегального бізнесу фігурант залучив ще 18 спільників. Разом вони побудували організовану ієрархічну структуру із чітким розподілом функціоналу та обов’язків. Свою діяльність вони провадили в орендованих офісах по всій Україні, де встановили оргтехніку для серійного виготовлення документів.

Вартість таких "послуг" становила від 3 до 5 тисяч доларів, залежно від терміновості замовлення.

Фігуранти вносили дані клієнтів у бланки підроблених посвідчень та вставляли їхні фото за зразком справжніх документів.

Готову "продукцію" збували замовникам через поштові відправлення під виглядом поліграфічної продукції або під час особистих зустрічей.

Придбавши такі "документи", військовозобов’язані сподівалися використовувати їх для ухилення від мобілізації.

Під час обшуків в оселях та офісах фігурантів вилучили смартфони, комп’ютерну техніку, підроблені штампи та печатки держустанов та бойові засоби ураження. Крім того, у зловмисників вилучили близько ста "посвідчень" СБУ, інших воєнізованих та правоохоронних формувань, а також фіктивні накази, довідки і проросійські агітаційні листівки.

Організатору оборудки оголосили підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх фігурантів.

Нагадаємо, правоохоронці припинили діяльність групи осіб, які організували схему ухилення від мобілізації та привласнення бюджетних коштів у одному з державних університетів Києва.