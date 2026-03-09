РФ вночі атакувала Україну "Іскандерами" та 197 ударними безпілотниками
У ніч на 9 березня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 197 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 120 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 161 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитої цілі на одній локації.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, вночі 9 березня росіяни атакували безпілотниками два райони Дніпропетровщини. Пошкоджені інфраструктура та підприємство.