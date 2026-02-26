В Днепре будут судить водителя по ДТП, в котором погибла 21-летняя девушка

Фото: Нацполиция

В Днепре завершили расследование смертельного ДТП. В ближайшее время водитель предстанет перед судом

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Сама авария произошла 18 декабря прошлого года в Новокодаком районе города. 22-летний водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения. В результате он столкнулся с электроопорой. В результате аварии погибла 21-летняя пассажирка.

"В рамках досудебного расследования правоохранители провели комплекс необходимых следственных действий и экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве Голосеевский районный суд вынес приговор 22-летней женщине, приговорив ее к 11 годам лишения свободы за смертельное ДТП , в результате которого погибли два человека. Кроме того, она была лишена права управлять транспортными средствами на 10 лет.