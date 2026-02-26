Тарифи зростають: популярний мобільний оператор в Україні стає дорожче - які ціни
Український оператор Vodafone планує зростання цін на тарифи вже з наступного місяця. Стало відомо, якими будуть ціни вже в березні
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
У компанії Vodafone пояснили, що подорожчання послуг є необхідним кроком для підтримки якості зв'язку. Зокрема, на вартість тарифів вплинуло збільшення вартості енергозабезпечення, необхідність відновлювати обладнання, складна логістика, відключення світла.
З березня 2026 року тарифи будуть такими:
- Joice та Joice Start 2023 – 330 гривень (замість 260 гривень);
- SuperNet Start+ – 330 гривень (замість 260 гривень);
- Joice Start – 340 гривень (замість 270 гривень);
- Joice Start Special – 340 гривень (замість 270 гривень);
- Turbo – 340 гривень (замість 270 гривень);
- Joice PRO – 400 гривень (замість 330 гривень);
- Joice PRO 2023 – 390 гривень (замість 320 гривень);
- SuperNet Pro – 400 гривень (замість 340 гривень);
- Joice MAX 2023 – 450 гривень (замість 390 гривень);
- Joice MAX – 520 гривень (замість 450 гривень);
- SuperNet Unlim – 520 гривень (замість 470 гривень);
- Light+ – 230 гривень (замість 185 гривень);
- SuperNet Turbo 4G та SuperNet Turbo 2019 – 320 гривень (замість 250 гривень);
- Red Turbo – 260 гривень (замість 200 гривень);
- Red Light – 130 гривень за місяць (замість 90 гривень);
- Red S – 235 гривень (замість 185 гривень);
- Red Start – 300 гривень (замість 240 гривень);
- Red Pro – 390 гривень (замість 330 гривень);
- Red Unlim – 460 гривень (замість 400 гривень);
- Red Unlim+ – 520 гривень (замість 470 гривень);
- Red Unlim Max – 625 гривень (замість 575 гривень).
Нагадаємо, за прогнозами Нацбанку, в 2026 році в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію з огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури.
