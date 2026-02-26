Тарифи зростають: популярний мобільний оператор в Україні стає дорожче - які ціни

Фото з відкритих джерел

Український оператор Vodafone планує зростання цін на тарифи вже з наступного місяця. Стало відомо, якими будуть ціни вже в березні

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

У компанії Vodafone пояснили, що подорожчання послуг є необхідним кроком для підтримки якості зв'язку. Зокрема, на вартість тарифів вплинуло збільшення вартості енергозабезпечення, необхідність відновлювати обладнання, складна логістика, відключення світла.

З березня 2026 року тарифи будуть такими:

Joice та Joice Start 2023 – 330 гривень (замість 260 гривень);

SuperNet Start+ – 330 гривень (замість 260 гривень);

Joice Start – 340 гривень (замість 270 гривень);

Joice Start Special – 340 гривень (замість 270 гривень);

Turbo – 340 гривень (замість 270 гривень);

Joice PRO – 400 гривень (замість 330 гривень);

Joice PRO 2023 – 390 гривень (замість 320 гривень);

SuperNet Pro – 400 гривень (замість 340 гривень);

Joice MAX 2023 – 450 гривень (замість 390 гривень);

Joice MAX – 520 гривень (замість 450 гривень);

SuperNet Unlim – 520 гривень (замість 470 гривень);

Light+ – 230 гривень (замість 185 гривень);

SuperNet Turbo 4G та SuperNet Turbo 2019 – 320 гривень (замість 250 гривень);

Red Turbo – 260 гривень (замість 200 гривень);

Red Light – 130 гривень за місяць (замість 90 гривень);

Red S – 235 гривень (замість 185 гривень);

Red Start – 300 гривень (замість 240 гривень);

Red Pro – 390 гривень (замість 330 гривень);

Red Unlim – 460 гривень (замість 400 гривень);

Red Unlim+ – 520 гривень (замість 470 гривень);

Red Unlim Max – 625 гривень (замість 575 гривень).

Нагадаємо, за прогнозами Нацбанку, в 2026 році в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію з огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури.