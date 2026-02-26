Норвегія посилить правила перебування для військовозобов'язаних чоловіків з України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Європейську правду".

Міністерка юстиції Астрі Аас-Хансен заявила, що імміграція до Норвегії повинна бути контрольованою, стійкою та справедливою.

За її словами, упродовж останніх місяців Норвегія, як і багато інших європейських країн, зазнала збільшення кількості молодих українських чоловіків, які приїжджають до країни.

"Норвегія вже прийняла найбільшу кількість українців у Північній Європі. Щоб уникнути надмірного напливу, необхідно посилити контроль", – йдеться у повідомлені міністерства.

У відомстві кажуть, що Норвегія не повинна приймати більше людей, ніж здатна інтегрувати.

Як повідомлялось, Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн.