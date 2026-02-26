20:43  26 лютого
26 лютого 2026, 23:01

Буданов назвав єдину умову безпечного майбутнього України

26 лютого 2026, 23:01
фото: Офіс Президента України
Україні необхідно створити умови, за яких Росія зникне як імперія

Як передає RegioNews, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у інтерв'ю арабському медіа "Аль-Модон".

На думку Буданова, незалежно від її нинішньої назви її основна ідеологія РФ не змінилася. У той же час він додав, що на території Росії мають виникнути кілька регіональних держав, кожна з яких дбатиме про добробут свого народу.

"Тільки тоді Україна, Європа і весь світ почуватимуться безпечніше", – зазначив Буданов.

Нещодавні соціологічні дослідження показали, що рейтинги Зеленського та Буданова зростають, а Залужного падає. Наразі найвищий показник підтримки серед потенційних кандидатів у президенти має чинний глава держави Володимир Зеленський – понад 22%.

