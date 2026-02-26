У Львові чоловік забризкав балончиком працівника ТЦК і поліцейських

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Чоловіків зупинили для перевірки документів, коли один з них розпилив перцевий спрей. Усі троє з пошкодженнями дихальних шляхів та очей наразі перебувають у медзакладі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

Подія сталась 26 лютого, близько 08:15. Військовослужбовці групи оповіщення одного з РТЦК та СП міста Львова, спільно з представниками поліції, виконуючи службові обов’язки, зупинилися біля двох громадян з метою перевірки військово-облікових документів.

"У відповідь на цілком законну вимогу, один із громадян дістав перцевий балончик та задіяв його проти військовослужбовця та двох представників поліції. Усі троє з пошкодженнями дихальних шляхів та сльозових оболонок очей доставлені до медичного закладу. Громадяни виявилися порушниками військового обліку. Один з них, був доставлений до приміщення РТЦК та СП, пройшов військово-лікарську комісію та визнаний придатним до військової служби", – йдеться у повідомленні.

За скоєне чоловіку загрожує обмеженням волі на термін від 3 до 5 років.

