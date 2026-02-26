20:43  26 лютого
На Буковині у ДТП загинув підполковник ТЦК
17:24  26 лютого
В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
17:03  26 лютого
Завтра в Україні очікується суха та сонячна погода
26 лютого 2026, 21:06

Вулиці Києва затоплює гаряча вода

26 лютого 2026, 21:06
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Печерськ затоплює гаряча вода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Київ ІНФО.

Ось така ситуація зараз на Ігоря Брановицького:

Очевидно, на вказаній вулиці сталась аварія.

Нагадаємо, днями в Києві горіла колишня будівля Радіо Ера. Інформації про постраждалих не надходило.

У Києві чоловік глузував з могил загиблих військових
26 лютого 2026, 18:50
У Києві чиновники "заробили" мільйони на закупівлі генераторів
26 лютого 2026, 13:35
"Служба в тилу" за $5500: у Києві затримали дезертира, який ошукав дружину мобілізованого
26 лютого 2026, 12:36
У Львові чоловік забризкав балончиком працівника ТЦК і поліцейських
26 лютого 2026, 22:33
Норвегія посилить правила перебування для військовозобов'язаних чоловіків з України
26 лютого 2026, 22:22
Завершився ще один раунд переговорів між Україною та США. Що обговорювали?
26 лютого 2026, 21:59
Суд призупинив справу про хабарництво ексчиновника Херсонської ОВА через його службу в ЗСУ
26 лютого 2026, 21:31
У Києві судять інспектора поліції, який пропонував посади для бронювання
26 лютого 2026, 20:55
На Буковині у ДТП загинув підполковник ТЦК
26 лютого 2026, 20:43
Графіки відключень на 27 лютого: коли українці будуть без світла у п’ятницю
26 лютого 2026, 20:05
На Прикарпатті вантажівка на смерть збила людину
26 лютого 2026, 19:35
18 тисяч за "зміну форми": у Києві ділок намагався звільнити засуджену з колонії та влаштувати в ЗСУ
26 лютого 2026, 19:15
