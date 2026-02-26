Вулиці Києва затоплює гаряча вода
Печерськ затоплює гаряча вода
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Київ ІНФО.
Ось така ситуація зараз на Ігоря Брановицького:
Очевидно, на вказаній вулиці сталась аварія.
Нагадаємо, днями в Києві горіла колишня будівля Радіо Ера. Інформації про постраждалих не надходило.
У Києві чоловік глузував з могил загиблих військовихВсі новини »
26 лютого 2026, 18:50У Києві чиновники "заробили" мільйони на закупівлі генераторів
26 лютого 2026, 13:35"Служба в тилу" за $5500: у Києві затримали дезертира, який ошукав дружину мобілізованого
26 лютого 2026, 12:36
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
У Львові чоловік забризкав балончиком працівника ТЦК і поліцейських
26 лютого 2026, 22:33Норвегія посилить правила перебування для військовозобов'язаних чоловіків з України
26 лютого 2026, 22:22Завершився ще один раунд переговорів між Україною та США. Що обговорювали?
26 лютого 2026, 21:59Суд призупинив справу про хабарництво ексчиновника Херсонської ОВА через його службу в ЗСУ
26 лютого 2026, 21:31У Києві судять інспектора поліції, який пропонував посади для бронювання
26 лютого 2026, 20:55На Буковині у ДТП загинув підполковник ТЦК
26 лютого 2026, 20:43Графіки відключень на 27 лютого: коли українці будуть без світла у п’ятницю
26 лютого 2026, 20:05На Прикарпатті вантажівка на смерть збила людину
26 лютого 2026, 19:3518 тисяч за "зміну форми": у Києві ділок намагався звільнити засуджену з колонії та влаштувати в ЗСУ
26 лютого 2026, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі блоги »