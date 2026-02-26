20:43  26 лютого
На Буковині у ДТП загинув підполковник ТЦК
17:24  26 лютого
В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
17:03  26 лютого
Завтра в Україні очікується суха та сонячна погода
26 лютого 2026, 20:55

У Києві судять інспектора поліції, який пропонував посади для бронювання

26 лютого 2026, 20:55
Фото з відкритих джерел
Печерський районний суд Києва застосував запобіжний захід до інспектора сектору кадрового забезпечення Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області. Його підозрюють у заробітку на працевлаштуванні ухилянтів

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У листопаді минулого року працівник поліції начебто запропонував знайомому працевлаштуватися в один із підрозділів поліції охорони у Львівській області та отримати бронювання від мобілізації. Такі "послуги" він оцінив у 6 тисяч доларів США.

За даними слідства, в січні цього року правоохоронець отримав 6 тисяч доларів та організував знайомому зустріч із працівником відділу кадрового забезпечення УПО у Львівській області. Крім того, неодноразово нагадував знайомому про необхідність сплатити 8 500 гривень на банківську платіжну для своєчасного зняття з розшуку.

20 січня чоловік пішов до адміністративної будівлі поліції охорони з підготовленими документами для завершення процедури працевлаштування та бронювання. Проте в той день його затримала поліція та з'ясувала, що він у розшуку ТЦК. Після цього його відвезли на військово-лікарську комісію і видали повістку на відправку до військової частини.

Уже під час спілкування із ТЦК чооловік все ж отримав витяг із наказу про призначення на посаду охоронника 1 розряду у Львівській області, а через кілька днів йому вдалося сформувати у додатку "Резерв+" витяг з інформацією про бронювання. Правоохоронець пізніше йому заявив, що за проблеми, які виникли при бронюванні, треба доплатити 3 тисячі доларів і при передачі коштів був затриманий.

Суд визначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 342 тисячі гривень.

Нагадаємо, на Тернопільщині повідомили про підозру заступнику начальника районного ТЦК за отримання хабаря. Його затримали безпосередньо під час отримання трьох тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці кошти посадовець обіцяв безперешкодне оновлення військово-облікових документів та зняття з розшуку 28-річного жителя області.

