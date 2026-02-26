Ціни на огірки різко впали: скільки тепер платити за кілограм
На українському ринку різко здешевшали огірки. Це пояснюють збільшенням пропозиції
Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.
Станом на 26 лютого в Україні огірки реалізують в межах 125-170 гривень за кілограм. Це в середньому на 11% дешевше, аніж минулого тижня. Вирішальним фактором називають погіршення попиту на теплічні огірки.
При цьому якщо порівнювати з лютим минулого року, зараз огірки на 50% в середньому дорожче. При цьому гравці ринку не виключають, що цінники ще будуть змінюватися.
Нагадаємо, за прогнозами Нацбанку, в 2026 році в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію з огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури.
