Ціни на огірки різко впали: скільки тепер платити за кілограм

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Станом на 26 лютого в Україні огірки реалізують в межах 125-170 гривень за кілограм. Це в середньому на 11% дешевше, аніж минулого тижня. Вирішальним фактором називають погіршення попиту на теплічні огірки.

При цьому якщо порівнювати з лютим минулого року, зараз огірки на 50% в середньому дорожче. При цьому гравці ринку не виключають, що цінники ще будуть змінюватися.

Нагадаємо, за прогнозами Нацбанку, в 2026 році в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію з огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури.