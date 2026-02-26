Завершився ще один раунд переговорів між Україною та США. Що обговорювали?

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Женеві пройшов ще один раунд переговорів між Україною та США. Також була тристороння зустріч за участі Сполучених Штатів та Швейцарії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву секретаря РНБО Рустема Умєрова Суспільному.

За його словами, окрему увагу зосередили на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

Сторони домовились більше детально продовжити роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану.

Нагадаємо, 25 лютого Зеленський обговорив із Трампом можливу зустріч із Путіним. Також лідери країн обговорили шляхи закінчення війни в Україні.