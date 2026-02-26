Суд призупинив справу про хабарництво ексчиновника Херсонської ОВА через його службу в ЗСУ

фото: most.ks.ua

Суд зупинив кримінальне провадження щодо колишнього директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОВА Павла Козирєва, якого підозрюють у хабарництві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Мост".

Як зазначається, причиною зупинки провадження стала служба Козирєва у Збройних силах України.

Відповідну довідку суд отримав від командира військової частини, де служить експосадовець.

У зв’язку із цим суд постановив зупинити кримінальне провадження до звільнення Козирєва з військової служби.

Нагадаємо, на початку 2025 року Козирєв був затриманий за підозрою в хабарництві та вимаганні.

Як повідомлялось, восени минулого року журналісти знайшли у "Слуги народу" з Херсонщини незадекларовані статки та люксовий позашляховик. Йдеться про Юрія Соболевського.