20:43  26 лютого
На Буковині у ДТП загинув підполковник ТЦК
17:24  26 лютого
В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
17:03  26 лютого
Завтра в Україні очікується суха та сонячна погода
26 лютого 2026, 21:31

Суд призупинив справу про хабарництво ексчиновника Херсонської ОВА через його службу в ЗСУ

26 лютого 2026, 21:31
фото: most.ks.ua
Суд зупинив кримінальне провадження щодо колишнього директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОВА Павла Козирєва, якого підозрюють у хабарництві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Мост".

Як зазначається, причиною зупинки провадження стала служба Козирєва у Збройних силах України.

Відповідну довідку суд отримав від командира військової частини, де служить експосадовець.

У зв’язку із цим суд постановив зупинити кримінальне провадження до звільнення Козирєва з військової служби.

Нагадаємо, на початку 2025 року Козирєв був затриманий за підозрою в хабарництві та вимаганні.

Як повідомлялось, восени минулого року журналісти знайшли у "Слуги народу" з Херсонщини незадекларовані статки та люксовий позашляховик. Йдеться про Юрія Соболевського.

суд Херсонська ОДА ЗСУ Чиновник Херсонська область корупційна схема
На Херсонщині залізничний допомагав окупантам налагоджувати сполучення з рф та Кримом
25 лютого 2026, 18:10
На Херсонщині за добу через обстріли загинула одна людина, ще 11 – дістали поранення
25 лютого 2026, 08:24
