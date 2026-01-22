19:13  22 січня
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
16:27  22 січня
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
UA | RU
UA | RU
22 січня 2026, 19:44

Ворог продовжує обстріли Кривого Рогу: місто під атакою шахедів

22 січня 2026, 19:44
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Обстріли в Кривому Розі та Нікопольському районі пошкодили житлові будинки та інфраструктуру, є постраждалі, серед них четверо дітей

Про це пише голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Протягом дня обстріли тривали не лише в Кривому Розі та Дніпрі, а й на території Нікопольського району. Агресор застосовував FPV-дрони та артилерію, через що постраждала місцева інфраструктура та приватні будинки.

У Кривому Розі постраждала 67-річна жінка, у її будинку виникла пожежа. Також пошкоджені ще три приватні оселі, адміністративна будівля, автомобілі, комунальне підприємство, агрофірма, лінії електропередач та газопровід. Загалом за оновленими даними від рятувальників, у місті постраждали 12 осіб, серед них четверо дітей, зокрема дворічний хлопчик, який отримує амбулаторне лікування. У Дніпрі від атак постраждали сім людей, один із них – 88-річний чоловік – перебуває у лікарні.

У Кривому Розі розгорнуто Штаб допомоги постраждалим. Мешканцям, чиї домівки зазнали пошкоджень, видають будівельні матеріали для швидкого ремонту. Усі необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків атак та відновленням інфраструктури.

Раніше повідомлялося, 22 січня армія РФ увесь день масовано атакувала Кривий Ріг ворожими "Іскандерами" і "табунами" БПЛА – був зафіксований приліт по житловому будинку, а станом на вечір місто повністю залишилося без світла та опалення.

Як повідомлялось, у четвер армія РФ атакувала балістикою Кривий Ріг. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли Дніпропетровська область Кривий Ріг постраждалі Іскандер шахеди
Росіяни увесь день атакують Кривий Ріг, у місті немає світла та опалення
22 січня 2026, 19:13
Ворог атакував Кривий Ріг і Нікопольщину: постраждала 67-річна жінка, пошкоджені будинки та комунальна інфраструктура
22 січня 2026, 18:47
У Павлограді чоловік завдав численних ударів 45-річному знайомому через ревнощі
22 січня 2026, 18:25
Всі новини »
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
Задокументовано воєнний злочин військового РФ, який розстріляв полоненого прикордонника на Сумщині
22 січня 2026, 21:39
Київстар готується придбати Comfy вже наступного тижня, – Forbes
22 січня 2026, 21:04
Енергетики опублікували графіки відключень світла на 23 січня
22 січня 2026, 20:39
МВС закликає українців зробити запаси води та їжі на 3–5 діб
22 січня 2026, 20:17
Кілька тисяч за кілограм: в Україні космічні ціни на виноград - що сталось
22 січня 2026, 19:55
МВС готує масові чистки у Держприкордонслужбі після корупційного скандалу, – ЗМІ
22 січня 2026, 19:42
16 тисяч доларів за інвалідність: на Волині викрили викрили схему, яку організувала членкиня громадської організації
22 січня 2026, 19:30
Щомісячні виплати 50 тис. грн цивільним, звільненим із полону, – законопроєкт
22 січня 2026, 19:26
Вирізав око і частину вуха: у Харкові чоловік жорстоко розправився із літньою сусідкою
22 січня 2026, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »