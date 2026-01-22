Фото: ілюстративне

Обстріли в Кривому Розі та Нікопольському районі пошкодили житлові будинки та інфраструктуру, є постраждалі, серед них четверо дітей

Про це пише голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Протягом дня обстріли тривали не лише в Кривому Розі та Дніпрі, а й на території Нікопольського району. Агресор застосовував FPV-дрони та артилерію, через що постраждала місцева інфраструктура та приватні будинки.

У Кривому Розі постраждала 67-річна жінка, у її будинку виникла пожежа. Також пошкоджені ще три приватні оселі, адміністративна будівля, автомобілі, комунальне підприємство, агрофірма, лінії електропередач та газопровід. Загалом за оновленими даними від рятувальників, у місті постраждали 12 осіб, серед них четверо дітей, зокрема дворічний хлопчик, який отримує амбулаторне лікування. У Дніпрі від атак постраждали сім людей, один із них – 88-річний чоловік – перебуває у лікарні.

У Кривому Розі розгорнуто Штаб допомоги постраждалим. Мешканцям, чиї домівки зазнали пошкоджень, видають будівельні матеріали для швидкого ремонту. Усі необхідні служби працюють над ліквідацією наслідків атак та відновленням інфраструктури.

Раніше повідомлялося, 22 січня армія РФ увесь день масовано атакувала Кривий Ріг ворожими "Іскандерами" і "табунами" БПЛА – був зафіксований приліт по житловому будинку, а станом на вечір місто повністю залишилося без світла та опалення.

Як повідомлялось, у четвер армія РФ атакувала балістикою Кривий Ріг. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.