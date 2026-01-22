Фото: голова Дніпропетровської ОВА

У Кривому Розі та Нікопольському районі внаслідок ворожих атак пошкоджено будинки та інфраструктуру, постраждали понад 19 людей, серед них діти

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Кривому Розі внаслідок ворожих атак пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні оселі, адміністративну будівлю та автомобілі. Також постраждала міська інфраструктура, включно з лініями електропередач та газогоном.

Постраждали 12 людей, серед них четверо дітей

Протягом дня удари агресора зафіксовані не лише в Кривому Розі та Дніпрі, а й на території Нікопольського району, зокрема у Нікополі, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Ворог застосовував FPV-дрони та артилерію.

За даними рятувальників, у Кривому Розі постраждали 12 осіб, серед них четверо дітей, зокрема дворічний хлопчик, який отримує амбулаторне лікування. У Дніпрі постраждали сім людей, один 88-річний чоловік перебуває у лікарні, інші отримують амбулаторну допомогу. Пожежі у будинках оперативно ліквідовані.

Ворожі атаки пошкодили будинки та інфраструктуру у Кривому Розі

У місті розгорнуто Штаб допомоги постраждалим. Мешканцям, чиї домівки зазнали пошкоджень, видають будівельні матеріали для швидкого ремонту. Всі необхідні служби працюють над відновленням інфраструктури та ліквідацією наслідків атак.

Раніше повідомлялося, внаслідок російської атаки по Дніпру частково зруйновано 16-поверховий будинок – з верхніх поверхів рятувальники евакуювали 16 людей, 14 осіб постраждали, а в двох квартирах спалахнули пожежі на загальній площі 200 кв. м.