22 января 2026, 19:44

Враг продолжает обстрелы Кривого Рога: город под атакой шахедов

22 января 2026, 19:44
Фото: иллюстративное
Обстрелы в Кривом Роге и Никопольском районе повредили жилые дома и инфраструктуру, есть пострадавшие, среди них четверо детей

Об этом пишет глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В течение дня обстрелы продолжались не только в Кривом Роге и Днепре, но и на территории Никопольского района. Агрессор применял FPV-дроны и артиллерию, из-за чего пострадала местная инфраструктура и частные дома.

В Кривом Роге пострадала 67-летняя женщина, в ее доме возник пожар. Также повреждены еще три частных дома, административное здание, автомобили, коммунальное предприятие, агрофирма, линии электропередач и газопровод. В общей сложности по обновленным данным от спасателей, в городе пострадали 12 человек, среди них четверо детей, в том числе двухлетний мальчик, получающий амбулаторное лечение. В Днепре от атак пострадали семь человек, один из них – 88-летний мужчина – находится в больнице.

В Кривом Роге развернут Штаб помощи пострадавшим. Жителям, чьи дома получили повреждения, выдают строительные материалы для быстрого ремонта. Все необходимые службы работают над ликвидацией последствий атак и восстановлением инфраструктуры.

Ранее сообщалось, 22 января армия РФ весь день массированно атаковала Кривой Рог вражескими "Искандерами" и "табунами" БПЛА – был зафиксирован прилет по жилому дому, а к вечеру город полностью остался без света и отопления.

Как сообщалось, в четверг армия РФ атаковала баллистику Кривой Рог. Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

